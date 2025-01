Celle rischia di perdere la ferramenta di via Colla: il titolare cede l'attività

"Come sanno molti clienti, da oggi (ieri.ndr) è anche ufficiale con tanto di cartello sulla porta cedo l'attività di ferramenta-casalinghi in via Colla 48 a Celle Ligure - ha spiegato Zunino - Sul cartello ho scritto che spero di cedere l'attività perché, per il bene del paese - dove continuo a vivere e che mi ha dato tanto (al quale, in tutti questi anni, spero di aver restituito in parte qualcosa) - auspico ci sia un'attività commerciale che offra i miei stessi servizi di duplicazione chiavi, vendita di oggetti di ferramenta per i piccoli lavoretti in casa, casalinghi per la pulizia e arredamento delle vostre case. Quindi se interessati, passate e ne parliamo. Io sono in affitto, cedo l'attività commerciale. Vi aspetto numerosi per salutarci nel prossimo mese di febbraio e soprattutto per svuotare il magazzino".