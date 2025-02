Varazze, "Chi l'ha visto?" torna ad occuparsi della scomparsa di Margherita Giacomini

"Chi l'ha visto?" torna ad occuparsi della scomparsa di Margherita Giacomini.

La nota trasmissione di Rai Tre condotta dalla giornalista Federica Sciarelli ha ricordato il caso della 85enne che aveva fatto perdere le sue tracce dallo scorso 5 giugno 2024 dalla frazione di Casanova a Varazze.

Mentre stavano tornando a casa in auto quel giorno, la donna aveva chiesto al marito di scendere all’altezza di via Nuova Casanova per fare l’ultimo tratto di strada a piedi.

Dopo pochi minuti, non vedendola arrivare, il consorte aveva cominciato a cercarla ed immediatamente era stata avviata una grande catena dei soccorsi con la massiccia presenza di diverse squadre dei vigili del fuoco, della protezione civile, l'unità cinofila, il nucleo SAF e i cacciatori locali. Erano stati anche utilizzati i droni. Con le forze dell'ordine che si erano impegnate anche per gli aspetti investigativi della delicata vicenda.

Considerato l'esito infruttuoso delle attività condotte sul posto, il 12 giugno dopo una riunione della cabina di regia prevista dal Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse nella Prefettura di Savona, era stato deciso di sospendere il presidio diretto sul territorio con la presenza dell'UCL, continuando a monitorare le telecamere di videosorveglianza della zona, sia comunali che dei privati cittadini.

La donna è alta 153 cm, ha gli occhi verdi e i capelli castani e indossava un vestito lungo verde e calze color verde con scarpe nere di tipo mocassino.

A lanciare nuovamente un appello, tramite le immagini di una telecamera di videosorveglianza che l'aveva ripresa per l'ultima volta, la trasmissione televisiva di Rai Tre: "Ancora nessuna traccia di Margherita Giacomini: L’anziana è scomparsa il 5 giugno a Varazze, dopo essersi incamminata dalla frazione Casanova. L’ultima immagine in via Ginepro, ma le ricerche nella zona non hanno avuto esito. Qualcuno ricorda di averla incontrata?".