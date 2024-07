Scomparsa di Margherita Giacomini a Varazze, nessuna traccia della donna: l'appello di "Chi l'ha visto?"

A lanciare nuovamente un appello, tramite le immagini di una telecamera di videosorveglianza che l'aveva ripresa per l'ultima volta, la trasmissione televisiva di Rai Tre "Chi l'ha visto?".

"Il marito esclude un rapimento. L’ultima immagine da una telecamera in via Ginepro, dove si è diretta dopo? Qualcuno ricorda di averla incontrata?" scrivono dal programma che si occupa di persone scomparse.

Il 5 giugno, mentre stavano tornando a casa in auto, aveva chiesto di scendere all’altezza di via Nuova Casanova per fare l’ultimo tratto di strada a piedi.