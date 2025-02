Salute, anche nel savonese "Cardiologie Aperte": gli esperti rispondono a dubbi e curiosità sulle malattie del cuore

Anche i cardiologi di Asl 2 Savonese collaboreranno attivamente alla buona riuscita dell’iniziativa nazionale “Cardiologie aperte”, organizzata da Fondazione per il tuo cuore-HFC dell’ANMCO (Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri) nel mese di febbraio, a cavallo della Festa di San Valentino.

Da lunedì 10 a domenica 16 febbraio, si realizzerà la 19esima edizione dell'iniziativa che consente ai cittadini di ricevere dagli esperti risposte e informazioni qualificate su problemi legati alle malattie del cuore, chiamando il numero verde 800 052 233, tutti i giorni dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 14 alle 16.

In questa occasione, tra i vari argomenti di grande interesse per la popolazione, saranno affrontate ed approfondite tematiche come la fibrillazione atriale, lo scompenso cardiaco, la prevenzione di fattori di rischio, la cardiologia di genere, la cardioncologia.

“E’ già da qualche anno che aderiamo a questa iniziativa tanto attesa e apprezzata dai cittadini offrendo il tempo e la professionalità dei nostri cardiologi, con grande impegno e senso di responsabilità” commentano il dottor Pietro Bellone e la dottoressa Annamaria Nicolino, rispettivamente direttori della Cardiologia di Savona e di Piera Ligure.

“Invitiamo dunque i cittadini interessati a non perdere quest’ottima occasione ed a chiamare il numero verde indicato in caso di problematiche o disturbi di salute legate al cuore, per sé o per i loro familiari” concludono.