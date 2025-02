Millesimo, grande evento di arti marziali con oltre 170 atleti provenienti da Liguria e Piemonte

Nella giornata di oggi, domenica 9 febbraio, presso il palazzetto dello sport di Millesimo, l'associazione sportiva Kase Hito Jiu Jitsu Millesimo, in collaborazione con Waza Do Jiu Jitsu Cengio, ha organizzato un grande evento sportivo dedicato alle arti marziali, coinvolgendo oltre 170 atleti provenienti dalla Liguria e dal Piemonte e ospitando il Maestro Luciano Mazzaferro come ospite d'onore.

Il programma della manifestazione si è articolato in una verifica tecnica di accademia (gara) ed è stato inoltre un'occasione per ricordare i Maestri Giancarlo Giusto e Rinaldo Persico, prematuramente scomparsi, con due memorial dedicati.

"Siamo contenti perché questi eventi sportivi richiamano atleti, famiglie e appassionati nel nostro paese, creando un grande movimento attorno a discipline tradizionali per sviluppare le arti marziali in Val Bormida. Inoltre, mi fa particolarmente piacere sottolineare la fondamentale collaborazione tra le due associazioni con sede a Millesimo e Cengio, e ringraziare la Croce Rossa di Millesimo per la costante e preziosa presenza", commenta il sindaco di Millesimo, Francesco Garofano.

"Grande soddisfazione per la riuscita di questo evento, che ha visto la partecipazione di numerosi atleti nel ricordo del nostro maestro Giancarlo Giusto, all'insegna di valori come la lealtà sportiva, la collaborazione e il divertimento", aggiunge Franco Carfagna, presidente dell'ASD Kase Hito Jiu Jitsu Millesimo.

"Una collaborazione costruttiva con gli amici di Millesimo per il futuro delle nuove leve che si approcciano alla dolce arte del Jiu Jitsu. Un grazie anche al dottor Marco Moroni per l'assistenza medica durante la gara", conclude Edoardo Giordani, presidente dell'ASD Waza Do Jiu Jitsu Cengio.