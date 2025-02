“#loveinthecity”, San Valentino protagonista a Savona con il contest di Ascom-Confcommercio

Le vetrine di Savona diventano lo scenario di uno speciale contest “#loveinthecity” dedicato a San Valentino e a tutti gli innamorati.

Per il quarto anno consecutivo l’iniziativa è promossa da Ascom-Confcommercio Savona e vede tutti i commercianti al lavoro per offrire una passeggiata molto suggestiva a residenti e turisti, che in questi giorni potranno ammirare vetrine allestite in modo da creare in città un percorso romantico.

«Una tradizione che si rinnova – spiega la presidente Ascom- Confcommercio Savona, Laura Chiara Filippi -. San Valentino accompagna anche la fine dei saldi e quest’anno abbiamo pensato di farlo in modo speciale: fino al 16 febbraio le vetrine della città saranno allestite a tema, con tanto di “#loveinthecity”. Vogliamo che l’amore si respiri nell’aria di Savona. Oltretutto si tratta di un evento che ha sempre grande riscontro tra i commercianti, che hanno dato vita ad allestimenti suggestivi e idee curiose proprio con l’obiettivo di attirare un’amplia platea di pubblico, affinché le persone scelgano la città non solo per gli acquisti in questi ultimi giorni di saldi, ma anche per poter trascorrere momenti romantici e cene a tema, dedicate agli innamorati».

Una giuria di professionisti valuterà le esposizioni e il 18 febbraio, nella sala consiglio del Comune di Savona, si terrà la cerimonia di chiusura del contest con un riconoscimento offerto da Ascom.

Tutte le vetrine saranno inoltre visibili sulle pagine social: @ascom_savona - @scopri Savona con #loveinthecity

Inoltre, grazie al coordinamento e al patrocinio con il Comune di Savona, sarà possibile usufruire di varie opportunità, per esempio l’iniziativa dedicata alle coppie “UN MUSEO PER DUE” che consentirà agli innamorati di visitare e conoscere meglio le bellezze artistiche e culturali di Savona, pagando un solo biglietto anziché due.