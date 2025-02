Piaggio Aerospace: incontri tecnici in Unione Industriali prima della visita di Baykar e del ministro Urso

Proseguono gli incontri tecnici all'Unione Industriali di Savona sul futuro di Piaggio Aerospace, in vista della visita allo stabilimento di Villanova d’Albenga, prevista per domani (14 febbraio). L’appuntamento vedrà i vertici di Baykar, l’azienda che ha già firmato il preliminare per l’acquisto dell'azienda ligure, incontrare il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso.

Saranno presenti anche il sindaco di Villanova d’Albenga, Pietro Balestra, il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, gli assessori regionali Alessio Piana e Paolo Ripamonti, oltre al prefetto di Savona, Carlo De Rogatis.

Nell’incontro di ieri tra sindacati e lavoratori è stato affrontato il tema dei 56 esuberi, lavoratori che Baykar vorrebbe accompagnare alla pensione. Oggi, invece, sarà esaminato più nel dettaglio il piano industriale.