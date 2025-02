Giornata del Braille 2025: a Savona l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti presenta le nuove tecnologie per la mobilità dei non vedenti

L’Unione Italiana dei Ciechi e Ipovedenti – sezione territoriale di Savona, in concomitanza con la celebrazione della Giornata del braille 2025, organizza un momento formativo rivolto ad istituzioni, professionisti e soci riguardante le nuove tecnologie inerenti la deambulazione in autonomia delle persone ipo e non vedenti.

Il titolo della giornata è Carovana dell’autonomia urbana e l’evento si terrà il giorno 19 febbraio alle ore 10.00 presso la sala espositiva “Caduti di Nassiriya” della Provincia di Savona, sita in via Sormano 12. In tale occasione esperti del settore, ingegneri e progettisti dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Nazionale, presenteranno il sistema integrato di autonomia urbana denominato “LETIsmart”. Trattasi di un bastone altamente tecnologico che interconnesso con audiofari permette di deambulare in totale sicurezza all’interno dell’ambiente urbano.

Inoltre verranno presentati degli occhiali con filtri dedicati alle persone ipo e non vedenti. Durante la conferenza stampa i tecnici UICI presenti dimostreranno tali prodotti e verrà consegnato ai partecipanti un opuscolo informativo dedicato alla progettazione accessibile.