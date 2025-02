Savona, auto in fiamme in via Formica: vigili del fuoco in azione (FOTO e VIDEO)

Vigili del fuoco in azione nella serata odierna a Savona. L'allarme è stato lanciato intorno alle 20.30 in via Formica dove un incendio ha coinvolto un'auto.

Sul posto immediato l'intervento da parte dei vigili del fuoco, allertati anche i militi della Croce Bianca savonese. Secondo quanto riferito, a scuotere la quiete della serata è stato un boato che ha fatto riversare in strada alcuni residenti, poi trovatisi al cospetto del mezzo ormai avvolto dalle fiamme. Il rogo è stato domato e non si registrano persone ferite.