Alassio, beneficenza a suon di musica con Pampararo e Oliveri

Venerdì 21 febbraio, alle ore 17.00, l’Auditorium della biblioteca di Alassio ospita una coppia collaudatissima, Riccardo Pampararo e Lorenza Oliveri. Si tratta di marito e moglie, ma sono anche molto di più. Lui, noto veterinario, sfoggia anche un diploma di chitarra in Conservatorio; lei, insegnante di inglese in pensione, ha ideato un calendario-gioco, con finalità di beneficenza per l’Associazione Piccoli Cuori odv.

“Sarà un pomeriggio di musica e buone azioni – dichiara il consigliere comunale di Alassio con incarico alla Biblioteca, Mariacristina Boeri - Riccardo ci delizierà con la chitarra suonando brani tratti dal suo vasto repertorio, mentre Lorenza ci farà giocare, negli intermezzi tra un pezzo e l’altro, con il suo calendario-gioco You Six Good, two”.

You Six Good, idea originale di Lorenza Oliveri, è un calendario-gioco che divertendo insegna e mette alla prova le nostre conoscenze sull’inglese. Tutti i proventi della vendita saranno devoluti a Piccoli Cuori o.d.v., associazione che aiuta i cardiopatici congeniti e le loro famiglie all’interno dell'ospedale Gaslini di Genova.

“Dopo la positiva esperienza di dicembre – prosegue Boeri – ripartono gli incontri culturali del ciclo “Alassio di venerdì”, un’occasione di approfondimento settimanale che vuole offrire eventi culturali sempre diversi. Il nostro intento è quello di far passare piacevoli momenti e offrire la possibilità di affrontare tematiche via via diverse. La musica di Riccardo e le sorprese linguistiche di Lorenza sapranno far presa sul pubblico”.

L’ingresso è gratuito e al termine verrà offerto un piccolo rinfresco offerto dal Frantoio Armato. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Biblioteca al numero 0182 648078 o tramite email: biblioteca@comune.alassio.sv.it.