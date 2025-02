Albenga, tenta di scappare alla vista della Polizia Locale: arrestato con droga e soldi

Tenta di scappare alla vista degli agenti, ma viene arrestato. In manette è finito un uomo, le iniziali E.F.K., classe 1987, trovato in possesso di 14 dosi di cocaina, 5 di hashish, oltre a 2 cellulari utilizzati per l’attività di spaccio e 1700 euro in contanti, frutto dell’attività criminosa.

L’operazione, che ha avuto origine dalle segnalazioni dei residenti di Campochiesa e, in particolare, grazie alle segnalazioni accurate e precise del Comitato di Vicinato, ha visto gli agenti della Polizia Locale operare in borghese nelle zone segnalate.

Attraverso un’attività di osservazione e indagine, nella giornata di ieri ha preso il via l’operazione. Alla vista degli agenti, E.F.K. ha tentato di darsi alla fuga tra le vie del borgo di Campochiesa.

L’uomo è stato prontamente fermato e portato al Comando di via Bologna.

I due telefoni sequestrati non hanno smesso di suonare, ma a rispondere questa volta sono stati gli agenti, che hanno avuto conferma dagli acquirenti dell’attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’arresto è stato convalidato nella mattinata di oggi, martedì 18 febbraio. L'uomo è agli arresti domiciliari con sorveglianza elettronica tramite l'uso di un braccialetto elettronico.

Affermano il sindaco Riccardo Tomatis e l’assessore alla Polizia Locale Mauro Vannucci: “Le segnalazioni dei cittadini e l’attività dei comitati di vicinato sono di fondamentale importanza e questo intervento ne è ulteriore riprova.

Grazie alle segnalazioni ricevute, infatti, gli agenti della polizia locale di Albenga hanno dato il via a una precisa attività di indagine che ha portato all’arresto di un uomo che perpetrava l’attività di spaccio a Campochiesa. L’attenzione della Polizia Locale è alta su tutta la città, sia grazie a pattugliamenti in divisa che alle attività in borghese, che, sebbene meno visibili, riescono a portare a importanti risultati”.