Nutrizione e salute, come il cibo influenza i nostri ritmi di vita: se ne parla alla Ubik di Savona

"Un sistema immunitario perfetto. Dai Fiori del dottor Bach al Veganismo: emozioni, cibo ed energia vitale". Questo il titolo che ben riassume l'argomento del prossimo incontro in calendario presso la libreria Ubik di corso Italia a Savona.

Sabato 22 febbraio, dalle ore 18, con la partecipazione della dottoressa Denise Filippin (biologa nutrizionista), di Valeria Gugliotta (Consulent Certificata Fiori di Bach), e Anna Maria Bianchi (chef vegan, fondatrice Associazione Veganierranti), si parlerà della relazione tra il cibo e una vita salubre.

Se l’intestino è il nostro secondo cervello e lì risiede il ‘quartier generale’ del nostro sistema immunitario, si deduce come il ‘giusto’ cibo intervenga direttamente a favorire lo svolgimento di una vita piena, salubre e soddisfacente, influendo direttamente e positivamente anche sulle emozioni che la accompagnano. E viceversa.

Come le reazioni emotive agli eventi del nostro quotidiano agiscono sul nostro sistema immunitario? Come il cibo può arrivare ad assolvere altri bisogni dipendenti dalle nostre emozioni? Come il cibo può influire sul nostro stato emozionale?