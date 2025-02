I cantieri autostradali continuano a causare rallentamenti e code anche per questo weekend, nel rientro verso Genova o Milano.

Alle ore 18:30 circa, sulla A10 Genova-Savona nel tratto compreso tra Savona e Celle Ligure in direzione Genova, si registravano 8 km di coda in corrispondenza di un cantiere installato all’altezza del km 36+100, per consentire lavori di adeguamento alla 264/06 della Galleria Cassisi, dove il traffico transita su una corsia.