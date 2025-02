Rubano 1000 kg di rame da un magazzino a Cairo: due albanesi patteggiano

Hanno patteggiato sei mesi di reclusione i due venticinquenni albanesi che erano stati arrestati nei giorni scorsi per aver rubato circa 1.000 kg di rame dal magazzino di un’impresa di costruzioni della Val Bormida.

Nella notte tra giovedì e venerdì scorse un equipaggio del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Cairo Montenotte, impegnato nel pattugliamento della zona industriale cairese, luogo dove negli ultimi periodi si sono susseguiti alcuni furti di materiale ferroso, avevano notato il transito a bassa velocità di un furgone con due soggetti a bordo.

Insospettiti per la presenza del veicolo commerciale in un orario inconsueto, i militari, con il supporto della pattuglia della stazione di Cengio, avevano controllato il veicolo e gli occupanti e avevano trovato nel vano carico, grossi cavi elettrici in rame per i quali i due uomini non avevano saputo giustificare il possesso.

I militari avevano potuto constatare che i 1000 kg di metallo, erano appena stati sottratti dal magazzino di un’impresa di costruzioni con sede poco distante dal luogo del controllo.

Prontamente contattato, il responsabile dell’impresa aveva constatato l’ammanco ed aveva presentato denuncia, permettendo così ai Carabinieri, su accordo con il Pubblico Ministero della Procura di Savona Giovanni Battista Ferro, di poter arrestare in flagranza i due malfattori, entrambi residenti in provincia di Torino e già noti alle forze dell’ordine.

I legali degli uomini hanno deciso di patteggiare così la pena davanti al giudice.