Savona, incontro con la scrittrice Emanuela E. Abbadessa ai "Pomeriggi della Mozart"

Un evento speciale attende gli appassionati di musica. Ospite de “I pomeriggi della Mozart” organizzati dall’Associazione Mozart Savona sarà la scrittrice e musicologa Emanuela E. Abbadessa.

La scrittrice sarà intervistata da Ferdinando Molteni alle 17 e 30 di venerdì 28 febbraio presso la Sala Stella Maris di Savona (piazza Rebagliati, zona porto). Si parlerà dell’ultimo libro di Abbadessa “La suggeritrice” ma anche di come la musica sia entrata spesso nella letteratura.

L’evento s’intitola “Musica tra le righe” e vedrà un’introduzione musicale a cura di Alessandro Baze, pianista del liceo musicale “Giordano Bruno” di Albenga nell’ambito del progetto P.C.T.O.

Il pomeriggio, ad ingresso libero, è organizzato dall’Associazione Mozart Savona con il sostegno della Fondazione De Mari e il Banco di Credito Cooperativo Pianfei e Rocca de’ Baldi.

Emanuela E. Abbadessa, nata nel 1964 a Catania, vive a Savona dove è consulente musicologico del Teatro dell’Opera Giocosa. Laureata in lettere, ha studiato pianoforte e canto lirico. Ha insegnato Storia della musica e Comunicazione musicale alla facoltà di Lingue dell’Università di Catania. Lavora da oltre un trentennio nel campo della produzione di spettacoli musicali. È drammaturgo e librettista “in residence” al Teatro Coccia di Novara. Ha scritto lo spettacolo “Callas 100. Una notte da diva” in occasione del centenario della nascita di Maria Callas, il libretto de “Il caso Pertini” per la musica di Giovanni D’Aquila, andato in scena in prima assoluta a Savona nel novembre 2024 e il testo della Cantata per coro e orchestra “Figlia del fuoco”, per la musica di Marco Taralli, eseguita in prima assoluta al Teatro Massimo Bellini di Catania nel novembre 2024.

Si è occupata della musica del Ventennio e di rapporti tra musica e letteratura con studi su Brancati e Bufalino. Ha al suo attivo oltre ottanta saggi di materia musicologica e due volumi: “Ho un sassolino nella scarpa” (Bonanno, 2005) e “I teatri di Renzo Aiolfi” (Bonanno, 2010).

Ha collaborato con il Teatro Massimo di Catania e con diversi quotidiani e periodici. Attualmente scrive per il quotidiano “La Repubblica”.

“Capo Scirocco” (Rizzoli, 2013), vincitore del Premio Rapallo-Carige e del Brignetti Isola d’Elba, finalista ad Alassio Centolibri e al Premio Città di Rieti, è il suo primo romanzo. Nel 2016 ha pubblicato “Fiammetta” (Rizzoli), secondo al Premio Dessì, al Premio Subiaco Città del Libro e vincitore del premio “Fieramente il web”. Il suo romanzo “È da lì che viene la luce” (Piemme, 2019) è stato candidato al Premio Strega 2019. Il suo ultimo romanzo è “La suggeritrice”, edito da Neri Pozza.Ha ricevuto il Premio Etnabook 2019 per la Cultura.