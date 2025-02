Rimozione attraversamento pedonale sull'Aurelia ad Albissola, il Sindaco: "E' pericoloso, la minoranza lancia il sasso e poi tira indietro la mano"

"Manifestare il proprio pensiero è legittimo ma trovo tutto questo singolare".

Il Sindaco di Albissola Marina Gianluca Nasuti ha deciso di intervenire sulla manifestazione organizzata per il pomeriggio di sabato 1 marzo contro la soppressione dell'attraversamento pedonale sull'Aurelia tra Piazza Rossello e Piazza Sisto IV.

E lo ha fatto ricordando il fatto che nel luglio del 2024 la stessa minoranza di "Tradizione e Futuro" aveva presentato un'interrogazione proprio sulla pericolosità degli attraversamenti pedonali sulla statale, proponendo l'installazione di due impianti semaforici "a prenotazione da parte dei pedoni" in corrispondenza degli attraversamenti pedonali all’altezza dei Bagni Lido e del Prana oltre alla realizzazione di tre intersezioni pedonali rialzate in sostituzione degli attuali tre attraversamenti pedonali nel tratto di Aurelia tra San Benedetto e il Prana.

La giunta aveva recepito le richieste ma aveva optato per la soppressione di quell'attraversamento dopo aver ricevuto il consenso da parte di Anas e del comandante della polizia locale albissolese Andrea Catapano.

"Si lancia il sasso e poi si tira indietro la mano. L'opposizione aveva presentato l'interrogazione e sono concorde sulla pericolosità però era stata valutata l'infattibilita tecnica di altre soluzioni e allora avevo chiesto un parere alla polizia locale - spiega il primo cittadino albissolese - Nella relazione del Comandante si ritiene che la via dell'attraversamento pedonale rialzato e il semaforo a chiamata non siano percorrribili. Noi abbiamo un piano sugli attraversamenti e la narrazione in corso mi ha stupito".

Da anni infatti il comune deve far fronte alle problematiche legate al traffico che sono causate principalmente proprio dai 4 attraversamenti pedonali presenti sulla statale. Da lì la decisione di optare per una rimozione.

Lo scorso luglio 2024 il sindaco e il vicesindaco e assessore Luigi Silvestro avevano incontrato Anas per proporre alcune proposte per migliorare sul territorio sia la sicurezza degli attraversamenti pedonali che la fluidità del traffico e per avviare un confronto con l'ente gestore della strada.

Nel programma elettorale la lista "Albissola del Fare" aveva infatti proposto di rendere più sicure le strisce pedonali tramite sistemi per renderli più illuminati, dove possibile posizionare dissuasori di velocità e istituire zone con il limite della velocità a 30 km/h.

Beneficiando dei finanziamenti ministeriali per l'efficientamento energetico e sicurezza stradale il Comune aveva già provveduto ad installare 7 nuovi impianti della tipologia 'Pedone smart' per potenziare la segnalazione di alcuni attraversamenti pedonali in alcune delle strade maggiormente trafficate ed avevano già avviato la progettazione per la realizzazione di una decina di altri attraversamenti smart tra i quali anche quelli destinati per l'Aurelia.

"Sono l'ultima persona che si permette di criticare persone che vogliono giustamente esprimere la loro legittima contrarietà - però spero non venga strumentalizzato il tema e ci terrei che venga ricostruito cio che è avvenuto".