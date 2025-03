La settimana in A10 inizia da bollino rosso: in direzione Savona e Genova previsti imponenti rallentamenti

Sarà un inizio di settimana con alcuni disagi in autostrada per i pendolari.

Autostrade per l’Italia, infatti, ha diffuso i tempi di percorrenza previsti per domani, lunedì 3 marzo e si potrebbero registrare imponenti rallentamenti verso Savona e Genova in A10.

Il bollino rosso è presente tra le 7 e le 19 in direzione Savona e Genova. Sulle altre autostrade liguri bollino giallo in A7 dalle 7 alle 10 e dalle 16 alle 19 in direzione Genova e in direzione Serravale.

In A26 grossi problemi al traffico in direzione Gravellona Toce con il bollino rosso dalle 7 alle 13 e dalle 16 alle 19 (giallo dalle 13 alle 16), in direzione Genova Voltri bollino rosso dalle 7 alle 10 e giallo dalle 10 alle 19.