Ad Albenga un anticipo di Coppa del Mondo Mtb

Neanche il tempo di archiviare la due giorni di Verona che l’Italia Bike Cup Chaoyang si tuffa in una nuova avventura.

Sabato e domenica ci si sposta in Liguria per l’appuntamento più frequentato dell’intero panorama italiano del cross country, l’XCO Coppa Città di Albenga che, come tradizione, porterà con sé tanti grandissimi nomi del panorama internazionale per quello che è un vero antipasto della Coppa del Mondo.

Annunciato l’arrivo del team Scott, con la leggenda della Mtb Nino Schurter, per ben 10 volte campione del mondo, accompagnato dal connazionale Filippo Colombo e dall’americano Bjorn Riley.

Prevista la presenza della spagnola Mondraker, con l’azzurro Nadir Colledani accompagnato dal forte danese Sebastian Carstensen Fini.

Dalla Germania arriva la Cube, guidata dall’esperto ceco Ondrej Cink, mentre la Bmc presenta una delle stelle della mtb francese, Titouan Carod. Non mancheranno naturalmente il campione europeo Simone Avondetto e il 4° degli ultimi Giochi Olimpici Luca Braidot, entrambi della Wilier, rispettivamente primo e secondo sabato a Verona.

Fra le donne spicca la presenza della campionessa italiana Martina Berta (Origine), vincitrice nel 2023, opposta alla forte statunitense Emily Johnston (Scott).

Le gare assolute sono in programma sabato: si comincerà alle 9:15 con la prova junior maschile, alle 11:15 la gara Under 23 (per la prima volta disgiunti dagli Elite), alle 13:15 tutte le categorie assolute femminili e infine alle 15:15 la gara Elite, la più attesa.

Domenica spazio al mattino per gli amatori, dalle ore 9:00, poi alle 10:15 inizieranno le prove giovanili che inizieranno il loro cammino nella challenge, a partire dagli Esordienti 1° anno, alle 11:30 i secondo anno, alle 12:45 le categorie femminili, alle 14:00 la prova Allievi 1° anno e alle 15:15 i secondo anno a chiusura della splendida due giorni di Campochiesa.

I concorrenti affronteranno il circuito permanente ormai celeberrimo anche al di fuori dei confini nazionali, con i suoi 4,8 km per un dislivello di appena 83 metri ma con tante difficoltà tecniche che faranno sicuramente selezione.

E’ ancora possibile iscriversi, al costo di 25 euro per le categorie assolute e amatoriali e di 10 euro per quelle giovanili. Per informazioni: Ucla 1991, https://www.ucla1991.com/.