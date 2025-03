Albenga, l'8 marzo dura un mese con diversi appuntamenti dedicati alla cultura e al dibattito

L’8 marzo ad Albenga dura un mese! Il programma prevede diversi appuntamenti dedicati alla cultura e al dibattito.

Giovedì 6 marzo, alle ore 17.30, nella Sala Don Balletto della Biblioteca Civica “S. Comanedi”, Tiziana Minacapilli dialogherà con l’autore Roberto Francavilla sul libro Città senza demoni.

Sabato 8 marzo, alle ore 15.00, all’Auditorium San Carlo si terrà la presentazione del libro Voci dell’imperfezione, silloge di poesie dell’autrice Claudia Granato. Sempre all’Auditorium, alle 17.30, sarà presentato il libro Le sorelle della nottecon l’autrice Antonella Forte. La giornata si concluderà alle 21.00 con un Silent Reading Party a Casa Cultural in via Roma 25.

Giovedì 13 marzo, alle ore 17.30, nella Sala Don Balletto della Biblioteca Civica “S. Comanedi”, Tiziana Minacapilli dialogherà con gli autori A. Munerol e I. Galdima sul libro Galdima: il re della Savana.

Giovedì 20 marzo, sempre alle 17.30, nella Sala Don Balletto, sarà la volta di Manuel Bova, autore di Un millimetro di meraviglia, che dialogherà con Tiziana Minacapilli.

Giovedì 27 marzo, alla stessa ora e nello stesso luogo, l’incontro sarà con Maura Giacomelli per la presentazione del libro XVI Titolo segreto.

Sabato 29 marzo, alle ore 17.00, all’Auditorium San Carlo si terrà la conferenza Psicosette: tra manipolazione mentale e perdita di sé, un incontro con Rita Repetto.

Inoltre, presso l’AIED si terranno gruppi di approfondimento gratuiti su diverse tematiche. Tra questi, Menopausa: come i cambiamenti del corpo influenzano la mente e quelli della mente il corpo, con la dott.ssa Battaglia (psicologa e psicoterapeuta) e la dott.ssa Paola Volontè (ostetrica). Un altro incontro, dedicato alle più giovani, sarà Non solo mestruazioni: segreti e poteri del nostro corpo, con la dott.ssa Battaglia e la dott.ssa Carlotta Podestà (ostetrica).

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare l’AIED in via C. Battisti 8/4 B al numero 0182-54482.