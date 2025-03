Laigueglia, per il Giubileo la parrocchia di San Matteo propone quattro incontri sulla “Speranza”

In occasione del Giubileo, la parrocchia di San Matteo organizza quattro incontri sul tema della speranza, scelto da Papa Francesco per l’Anno Santo. Gli appuntamenti si terranno a Laigueglia, nel salone OP, alle ore 21, nei martedì 11, 18 e 25 marzo e 1° aprile. Il relatore sarà don Danilo Galliani.

Il Giubileo del 2025, Anno Santo che Papa Francesco ha voluto dedicare al tema Pellegrini di speranza, è un’occasione propizia per riflettere su questa fondamentale e decisiva virtù cristiana. Soprattutto in tempi come quelli che stiamo vivendo, nei quali la terza guerra mondiale a pezzi, che si sta svolgendo sotto i nostri occhi, può indurci ad assumere atteggiamenti di cupo sconforto e malcelato cinismo.

Sperare non è un mero atto di ottimismo: è soprattutto un dono, una responsabilità che ci viene data. È attendere qualcosa che ci è già stato donato: la salvezza nell’amore eterno e infinito di Dio. Sperare è accogliere questo regalo che Dio ogni giorno ci offre.

La visione pagana pensava la speranza come il rimedio a tutti i mali presenti nel mondo, ma noi cristiani la intendiamo come quella capacità che sorge da Gesù, dal suo amore, che non può deludere. Ed è proprio questa speranza che ci dà l’opportunità di guardare al futuro sapendo di essere responsabili nel costruire il nostro presente.