Il 15 marzo la tombola del comitato Vivi Piana Crixia

Sabato 15 marzo, a partire dalle ore 20, si terrà la tombola organizzata dal comitato Vivi Piana Crixia. Un evento pensato per offrire divertimento e, al contempo, per raccogliere fondi a sostegno delle future iniziative culturali e sociali del comitato.

Durante la serata, saranno messi in palio ricchi premi offerti dai commercianti di Piana e dintorni, a testimonianza del forte legame con il territorio. Inoltre, per rendere l'atmosfera ancora più piacevole, ai partecipanti sarà offerto un piccolo rinfresco.

L'evento avrà luogo presso la sede del comitato Vivi Piana Crixia, in via Chiarlone 60 a Piana. L'occasione rappresenta un'opportunità per socializzare, divertirsi e dare supporto a una realtà che si impegna per rendere il paese più vivace e ricco di eventi.

Il comitato invita tutti a partecipare numerosi per una serata di gioco, sorrisi e solidarietà.