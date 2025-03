8 marzo, l'Asl 2: "Un augurio speciale a tutte le donne che ogni giorno conciliano lavoro e vita familiare"

In occasione dell’8 marzo, l'Asl 2 rivolge i propri auguri a tutte le donne dell'Azienda Sanitaria Ligure e all'intera comunità femminile attraverso le parole di Monica Cirone, Direttore Sociosanitario, Bruna Rebagliati, Direttore Sanitario, e Laura Lassalaz, Direttore Amministrativo.

"Nella giornata dell’8 marzo vorremmo inviare un saluto speciale e un grande ringraziamento a tutte le donne di Asl 2 che ogni giorno operano con grande impegno, passione e senso di responsabilità conciliando gli impegni professionali con quelli famigliari e personali", si legge nella nota.

"Perché non è sempre e per nulla facile conciliare le esigenze professionali con quelle famigliari, spesso dimenticando se stesse; ci vuole equilibrio, passione, una forte motivazione, un grandissimo impegno".

L'Asl 2 è l’Azienda Sanitaria ligure con la più ampia rappresentanza femminile all’interno della Direzione Strategica.

"Il nostro augurio a tutte le donne è quello di non perdere mai la determinazione, l'entusiasmo, la passione vera, il coraggio, la creatività, la forza e la sensibilità che ci contraddistinguono in tutto quello che facciamo e che il rispetto e l’attenzione che viene riservato alle donne in questa giornata sia la costante di ogni Vostro giorno".

"Un saluto a tutte le donne dalla Direzione Amministrativa, Sociosanitaria e Sanitaria di Asl 2 dove il nostro Direttore Generale ha attuato una scelta tutta in 'rosa'", concludono.