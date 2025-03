Albenga, via Don Barbera ancora senza asfalto dopo un anno e mezzo: botta e risposta tra Lugani e il sindaco

“A distanza di circa un anno e mezzo dalla manomissione stradale, nel cuore di Albenga, i lavori di riasfaltatura in Via Don Barbera (traversa di Viale Martiri della Libertà) non sono ancora stati eseguiti. Una situazione che crea disagi ai cittadini e ai residenti, oltre a rappresentare un problema per la sicurezza e il decoro urbano. Non è accettabile che una strada così centrale venga lasciata in queste condizioni per un periodo così lungo. La mancata conclusione dei lavori dà un pessimo segnale riguardo all’attenzione che le istituzioni dovrebbero avere per la cura della città”.

Lo scrive in una nota il consigliere comunale di minoranza Guido Lugani, che prosegue: “Esortiamo dunque l’amministrazione comunale a prendere provvedimenti, affinché via Don Barbera venga finalmente riasfaltata e restituita ai cittadini in condizioni adeguate”.

La replica arriva dal sindaco di Albenga Riccardo Tomatis, con delega ai Lavori Pubblici, che sul punto afferma: “Conosciamo molto bene la situazione di via Barbera. Si tratta di un problema legato a una perdita ad una tubazione dell’acqua. Effettuata la scarificazione dell’asfalto per riuscire ad accertarsi del problema, Acquedotto San Lazzaro ha valutato la necessità di provvedere alla sostituzione del tubo ammalorato. Per poter eseguire l’intervento, Acquedotto San Lazzaro ha chiesto le autorizzazioni del caso alla Provincia e ad APS”.

“Come Comune abbiamo sollecitato più volte tale intervento. La prossima settimana abbiamo calendarizzato un incontro in Provincia durante il quale saranno trattati diversi interventi su tutto il territorio, tra questi senza dubbio quello di via Barbera”, conclude il sindaco.