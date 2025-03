Altare e la sostenibilità delle risorse idriche: una strategia innovativa per il futuro del territorio

Il 21 febbraio scorso si è tenuto un workshop di grande valore, organizzato nell’ambito del progetto europeo Interreg Marittimo RICREA, con l’obiettivo di esplorare strategie innovative per la gestione e la valorizzazione delle risorse idriche, elemento centrale per il territorio di Altare.

Il progetto, finanziato dai fondi del P.O. INTERREG Italia - Francia Marittimo 2021-2027, ha visto la partecipazione di esperti e rappresentanti delle istituzioni locali, che hanno discusso in profondità le sfide e le opportunità legate alla gestione sostenibile dell’acqua, risorsa fondamentale per il paese valbormidese.

Il comune di Altare, ricco di fonti naturali e corsi d’acqua che attraversano il suo territorio, è fortemente legato all’acqua, non solo per la sua storia e cultura, ma anche per le sue potenzialità economiche. L’acqua rappresenta una risorsa preziosa, che va tutelata e valorizzata per garantire un futuro di benessere e sviluppo. In questo contesto, il workshop si è concentrato sulle problematiche legate al rischio idrologico, ma anche sulle opportunità che una gestione ecologica delle risorse idriche può offrire al territorio.

Un tema particolarmente rilevante durante l’incontro è stato l’approccio innovativo nella gestione delle risorse idriche. Le discussioni si sono concentrate sulla resilienza dei sistemi fluviali, con un focus sulla necessità di adottare pratiche di gestione che possano proteggere le risorse naturali, rispondendo al contempo alle esigenze di sviluppo sostenibile. L'introduzione di strumenti di governance orientati alla transizione ecologica è stata considerata un passo fondamentale per garantire che il futuro della gestione idrica sia più responsabile e in sintonia con le sfide globali, come il cambiamento climatico e la scarsità d'acqua.

In parallelo alla discussione teorica, una delle novità più significative è stata la rinascita delle Terme Vallechiara, un punto di riferimento storico per Altare. Grazie a un importante investimento, lo stabilimento termale è stato completamente rinnovato e dotato di una moderna linea di produzione automatizzata, riportando così l’acqua minerale di Altare sul mercato in una veste più innovativa ma con un forte legame alla tradizione. Questo progetto non solo favorisce la valorizzazione dell’acqua minerale locale, ma dimostra anche come tradizione e innovazione possano convergere per promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio.

Il workshop ha sottolineato l'importanza di affrontare insieme le sfide legate alla gestione delle risorse idriche. La tutela dell’acqua, infatti, non riguarda solo la protezione dell’ambiente, ma anche la creazione di opportunità economiche per la comunità. È essenziale che la gestione delle risorse idriche di Altare, che da sempre sono al centro della vita del paese, venga vista come una leva per il futuro, con un approccio che unisca la sostenibilità ambientale con lo sviluppo economico.

Guardando avanti, l’impegno per un futuro più sostenibile e resiliente continua, con l’acqua come elemento centrale per il benessere del territorio e dei suoi abitanti. La collaborazione tra istituzioni, esperti e cittadini è fondamentale per garantire che Altare continui a essere un esempio virtuoso di come un piccolo comune possa affrontare le sfide globali attraverso pratiche innovative e responsabili nella gestione delle proprie risorse naturali.