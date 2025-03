Borgio Verezzi celebra le donne: il "PremioDonna25" assegnato alla teologa Antonietta Potente

Sabato 8 marzo alle ore 10.30, presso la sala consiliare del Comune di Borgio Verezzi, l’Associazione Agorà conferirà il prestigioso "PremioDonna25" alla Professoressa Antonietta Potente, teologa, docente universitaria e scrittrice. Il riconoscimento viene assegnato a figure femminili che si distinguono per il loro impegno professionale e umano, diventando fonte di ispirazione per le giovani donne, incoraggiandole a essere protagoniste del loro tempo.

"Da molti anni segue i passi della spiritualità domenicana contemplativa, mendicante e itinerante – sottolineano dall’Associazione Agorà presentando la figura che riceverà il riconoscimento per l'anno 2025 – La sua visione, ancorata al presente e in dialogo con la sapienza dei diversi popoli, la pone oggi tra le teologhe più fertili e creative".

Antonietta Potente, nata a Pietra Ligure, ha intrapreso un percorso di trasformazione spirituale seguendo i passi della spiritualità domenicana femminile, contemplativa, itinerante e mendicante. Conseguito il dottorato in teologia morale, ha insegnato a Roma alla Pontificia Università San Tommaso d’Aquino e alla Gregoriana di Firenze. Nel 1998 va a vivere in Bolivia, in campagna, con una famiglia di origine Aymara, vicino a Cochabamba. Durante il periodo boliviano, ha partecipato alla cosiddetta "guerra dell’acqua", un importante movimento di protesta contro la privatizzazione delle risorse idriche, continuando il suo cammino tra università, impegno per le donne e modo differente di fare teologia.

Al ritorno in Italia (2011) si avvicina ad un gruppo concreto di comunità di filosofe femministe dell’Università di Verona, la comunità filosofica di Diotima, iniziatrice del femminismo della differenza. Attualmente vive in Spagna in un piccolo borgo montano della Castilla, nel silenzio e nella solitudine.