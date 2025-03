Cade dal secondo piano di una palazzina, persona soccorsa a Pietra Ligure (FOTO)

Poco prima di mezzanotte, un incidente è avvenuto in una palazzina situata in via Giovanni Bado, sul lungomare di Pietra Ligure, dove una persona è caduta dal secondo al primo piano.

Immediatamente, la squadra dei vigili del fuoco di Finale Ligure è intervenuta sul posto, stabilizzando la vittima su una barella spinale. Nel frattempo, l'autoscala giunta dalla sede centrale di Savona ha permesso di trasportare la barella al piano strada.

L’ambulanza era già pronta ad accogliere la persona per il trasporto in ospedale, dove è stata assistita per le cure necessarie.