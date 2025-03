Il Premio Gallesio a Paolo Erasmo Mangiante, la cerimonia a Finale Ligure

Un giardino è spesso considerato un luogo di quiete. Che cosa può esservi di più rasserenante del verde, dell’ombra, dei colori e dei suoni di un terreno curato e armonioso? Un giardino, però, può essere anche molte altre cose: un luogo, per esempio, di ricerca, di studio, di confronto serrato fra la spontaneità dell’ambiente e la capacità dell’artificio umano di entrare in dialogo con esso, di ridisegnarlo, di cercare quel difficile punto di incontro fra Natura e Cultura cui da sempre si tende e che ancora ci sfugge.

Per questo, un giardino può anche essere un luogo di inquietudine; inquietudine non oppressiva ma creativa, incontro di condizioni date e di idee sbocciate. E dunque il Circolo degli Inquieti, su impulso particolare di Alessandro Bartoli, già da numerosi anni ha istituito il Premio Gallesio, riconoscimento dedicato al grande scienziato Conte Giorgio Gallesio (1772-1839), finalese, la cui «Pomona Italiana» fu la prima e maggiore raccolta di immagini e descrizioni di frutta e alberi fruttiferi nella storia del nostro Paese: figura tanto rilevante da essere sepolto fra gli italiani illustri nel chiostro di Santa Croce a Firenze.

Il premio viene perciò assegnato a personalità che si siano distinte nel campo naturalistico e botanico; e per l’anno 2024 si è deciso di attribuirlo a Paolo Erasmo Mangiante, figura eclettica di medico, romanziere e critico d’arte che si è occupato proprio di approfondire e tramandare l’eredità orticola e botanica del Gallesio. Mangiante, infatti, è proprietario e attento custode della Villa Gallesio Piuma Sanguineti di Finale Ligure: un riconoscimento dunque che questa volta resta, per così dire, “in casa”; ma anche doverosamente, per riconoscere un lungo lavoro di ricerca e conservazione degli orti gallesiani e per valorizzare al meglio, come giusto, i luoghi di origine della manifestazione stessa.

Come di consueto negli ultimi anni, il Premio Gallesio sarà conferito in una semplice cerimonia ospitata entro il Salone Agroalimentare di Finale Ligure, sabato 15 marzo, alle ore 11, nell’Auditorium Destefanis di Finalborgo. L’assegnazione del premio e la conversazione con il premiato, che si preannuncia particolarmente interessante, sarà curata da Alessandro Bartoli, Jacopo Marchisio e Nella Mazzoni.