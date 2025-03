Solidarietà per Paolo: la raccolta fondi ha già superato i 53mila euro. Dal gruppo Alassiowood l’iniziativa da Mani Pizza ad Albenga

Ha superato i 53mila euro in meno di tre giorni la raccolta fondi attivata sulla piattaforma GoFundMe a favore di Paolo, il giovane di Albenga rimasto tetraplegico in seguito a un pugno in faccia, e di sua mamma Miranda.

Paolo, 24 anni, ha riportato danni irreversibili, e la sua storia è stata raccontata da Matteo Viviani nella puntata domenicale di Le Iene (QUI il nostro articolo).

“A seguito della caduta – scrive Rossella Lamarra, organizzatrice della raccolta fondi – il nostro Paolo è rimasto tetraplegico e con un livello cognitivo ancora tutto da valutare e capire. Oltre il danno, la beffa: nessun aiuto economico da parte delle persone colpevoli del reato, in quanto nullatenenti e senza lavoro”.

“Paolo – prosegue – ha bisogno di assistenza 24/7 e ne avrà bisogno per tutta la vita, ma soprattutto ha bisogno della presenza della mamma, che in questi ultimi mesi ha anche perso il lavoro per poter stare accanto a lui”.

La campagna è disponibile

Nel frattempo, un’ondata di affetto sta travolgendo Paolo e sua mamma Miranda, con diverse iniziative solidali.

Dal gruppo Facebook Alassiowood, sempre in prima linea per aiutare chi soffre, è nata l’iniziativa di una “pizzata solidale” che si terrà giovedì 20 marzo da Mani Pizza, nel cuore del centro storico di Albenga. Parteciperà anche Nado Rizzo.

“L’intero incasso della serata – spiegano gli organizzatori – sarà raccolto tramite offerta libera e versato direttamente nella raccolta fondi per aiutare la famiglia di Paolo a far fronte alle sue esigenze sanitarie”.