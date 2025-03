“Ti va di sposarmi?”: il 16 marzo nuovo appuntamento con “AlbengAteatro2025”

Danila Stalteri, Alessandra Sarno, Roberta Garzia e Fabrizio Stefan saranno i protagonisti del settimo appuntamento di “AlbengAteatro2025”, la rassegna della Teatro Ingaunia, diretta da Mario Mesiano, con il contributo del Comune di Albenga, Assessorato alla Cultura. L’appuntamento è domenica 16 marzo alle 18 al Teatro Ambra di Albenga.

“C’è grande attesa per questa commedia che parla di amore e amicizia ai nostri tempi – spiega Mesiano -. Una commedia collaudata da anni di rappresentazioni che arriva finalmente nel nostro Teatro. Il cast prevede, inoltre, il gradito ritorno di Alessandra Sarno che abbiamo già avuto il piacere di vedere in uno spettacolo con la regia di Enzino Jacchetti “Bagno Turco”. Tengo anche a ringraziare Massimo Schiavon che domenica 13 aprile 2025, alle 18 (una domenica pomeriggio) sarà in scena con ‘Un Concerto per l’Ambra - Genova, Jannacci... e altre storie’, insieme ai Maestri Matteo Ferrando, Alberto Garassino, Christophe Laurenti e Fabio Tessiore. Anche per questo evento è possibile prenotare un posto, con un’offerta minima, presso la Libreria Quarta di Copertina in via Enrico D’Aste ad Albenga. Un'altra iniziativa atta a sostenere il Teatro della nostra città. Ricordo che gli spettacoli della nostra rassegna si svolgono la domenica sempre alle 18, il sabato e feriali alle 21, mi raccomando” conclude Mesiano.

Danila Stalteri, autrice, regista e interprete di “Ti va di Sposarmi” così parla del suo spettacolo: “Nonostante un titolo che sembra si rifaccia totalmente a tematiche come il matrimonio e l’amore inteso in senso tradizionale, in realtà questo spettacolo parla soprattutto dell’amore tra due amiche, perché anche un’amicizia è una forma d’amore. Quindi si parla soprattutto dell’amore non inteso soltanto nel senso canonico del termine, cerco di smontare la retorica della guerra tra sessi. Non è neanche uno spettacolo femminista. Parla della solidarietà tra persone, indipendentemente dal fatto che siano uomini. o donne”, conclude Danila.

“TI VA DI SPOSARMI?”

Sara e Valentina, due amiche che non si sono mai sposate e, ormai reduci da diverse relazioni, hanno deciso di vivere insieme. Valentina da qualche tempo frequenta Santo, un ragazzo più giovane di lei che viene da un paese imprecisato nei dintorni di Roma e che lavora saltuariamente come cameriere.

Valentina però non è del tutto convinta della sincerità dei sentimenti di Santo, fino a quando lui sparisce all’improvviso. Tra le due amiche la situazione precipita quando Valentina scopre che Sara è a conoscenza del motivo della sparizione di Santo ma non vuole ferirla...

Prevendite presso Libreria “Quarta di copertina” via Enrico D’Aste 4 Albenga tel. 0182555999 o su www.ticket.it

Di seguito gli altri eventi in cartellone all’Ambra e nella rassegna che da ben diciassette edizioni porta ad Albenga il Teatro di qualità:

DOMENICA 23 MARZO 2025 ORE 18,00

“TI AMO O QUALCOSA DEL GENERE” di Diego Ruiz

con Tiziana Foschi, Milena Miconi, Samuel Peron, Diego Ruiz. Regia Diego Ruiz

SABATO 29 MARZO 2025 ORE 21,00

“QUE SERA'” di Roberta Skerl

con Paolo Triestino, Edy Angelillo, Emanuele Barresi. Regia Paolo Triestino

DOMENICA 13 APRILE 2025 ORE 18,00 (spettacolo fuori abbonamento e fuori rassegna pro Teatro Ambra)

MASSIMO SCHIAVON IN CONCERTO PER L’AMBRA

Genova, Jannacci... e altre storie

Sul palco i Maestri Matteo Ferrando, Alberto Garassino, Christophe Laurenti e Fabio Tessiore