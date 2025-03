Albenga: riflettori accesi su eccellenze enogastronomiche, storia e bellezza

Questa settimana Albenga sarà protagonista su diversi canali di comunicazione, mettendo in luce le sue straordinarie eccellenze enogastronomiche, la sua ricca storia, la cultura e la bellezza unica che la contraddistinguono.

Martedì 18 marzo, alle ore 22.00, su Food Network (canale 33 del digitale terrestre), andrà in onda una puntata dedicata ad Albenga, che esplorerà i sapori autentici e le tradizioni culinarie della città.

Mercoledì 19 marzo, alle ore 20.30, su TVMonaco, sarà trasmessa una puntata speciale interamente dedicata ad Albenga, che ne racconterà la storia, il patrimonio culturale e il fascino senza tempo.

Il sindaco Riccardo Tomatis ha voluto sottolineare l'importanza di questi eventi per la città: "Albenga, grazie alla sua unicità, continua a trovare sempre più risalto su tutti i canali di informazione: dalla televisione ai social network, dalle riviste ai quotidiani. Questo è il risultato di un lavoro costante per valorizzare le nostre eccellenze e per promuovere il nostro territorio come meta di interesse culturale, storico ed enogastronomico. Siamo orgogliosi di vedere Albenga al centro dell'attenzione e invitiamo tutti a scoprire e apprezzare ciò che la nostra città ha da offrire".

Un’occasione imperdibile per conoscere e celebrare Albenga, una città che continua a incantare con il suo mix unico di tradizione e innovazione.