Albisola, iniziano i lavori per il cambio viabilità tra Piazza San Francesco, via de Rege e via Lanfranco

Sono scattati da questa mattina i lavori per il nuovo cambio della viabilità nel quadrante tra Piazza San Francesco d'Assisi, via de Rege e via Lanfranco ad Albisola Superiore dopo la sperimentazione dello scorso luglio.

I lavori di modifica della segnaletica orizzontale e verticale sono partiti questa mattina per questo sono stati posizionati i divieti di sosta nelle aree interessate dall'intervento. La giunta comunale albisolese ha infatti deliberato una nuova modifica sperimentale che porterà i mezzi nuovamente a poter transitare da Corso Ferrari così come avveniva in precedenza.

Sarà quindi aperta la viabilità tramite l'eliminazione parapedonale dell’ingresso in Piazza San Francesco da Corso Ferrari e sarà mantenuto il senso unico di marcia con direzione dall'intersezione tra via Lanfranco e via de Rege ( levante– ponente ).

La sosta massima 60 minuti sarà regolamentata, nel periodo di funzionamento dall'1 giugno al 10 settembre, tutti i giorni dalle ore 8,00 alle ore 20,00. Sono applicate le agevolazioni ai possessori di bollino e sono esclusi gli abbonamenti.

In via De Rege spazio al senso unico di marcia con direzione mare–monti e una contestuale revoca dell’attuale.

Sarà istituito in via sperimentale il senso unico di marcia con direzione dalla intersezione da Corso Ferrari a Via Lanfranco ( mare– monte) e disposto all’intersezione dalla Piazza a Via de Rege una segnaletica integrativa verticale e orizzontale che riguarda l'obbligo di svolta a destra o a sinistra e l'eliminazione del dare precedenza e senso vietato da chi proviene da via de Rege e Piazza San Francesco.

Sarà istituita all’intersezione da via Del Cantau e via De Rege segnaletica verticale e orizzontale che riguarda l'obbbligo di fermarsi e dare precedenza (Stop) e senso vietato da chi proviene da via del Cantau e via de Rege.

Sarà istituita una segnaletica verticale e orizzontale all’intersezione da via de Rege e la piazzetta che riguarda il dare precedenza, l'obbligo di svolta a destra e il senso vietato in direzione mare di via De Rege.

Sarà effettuato un rifacimento dei parcheggi e gli attraversamenti pedonali in conformità alla nuova viabilità.

Al termine della sperimentazione avviata lo scorso luglio, ed anche in considerazione delle esigenze rappresentate dai residenti e dai commercianti della zona, viene in parte modificata la viabilità attorno a piazza San Francesco d'Assisi.

Resta invariato il senso di marcia, modificato la scorsa estate, che interessa il tratto di via Lanfranco che dalla piazza portava verso via Alba Docilia ponendo un elevatissimo rischio dato dalla scarsissima visibilità in corrispondenza dell'incrocio.

A seguito invece dell'approvazione, da parte della Giunta Comunale, di un nuovo progetto sperimentale sarà riaperto l'accesso a Piazza San Francesco da Corso Ferrari e verrà modificato il senso di marcia di via De Rege consentendo il transito dei veicoli dalla piazza in direzione mare-monti.