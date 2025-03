Savona, al Circolo Milleluci l'incontro "I giovani e la politica del futuro"

Una tavola rotonda per discutere, tra giovani, dei giovani: del futuro sempre più incerto nelle acque torbide della stagnazione economica, della guerra che imperversa, della torsione bellica della produzione industriale (che il governo auspica, Adolfo Urso dixit…), della incedente crisi climatica ed ambientale.

I temi per ragionare su quelle che sono le prospettive singolari e collettive non mancano di sicuro. I Giovani Comunisti/e di Savona hanno così pensato, partendo da scuola, lavoro, ambiente, di organizzare un incontro proprio ad inizio di questa primavera che si annuncia, anche per gli appuntamenti referendari dei prossimi 8-9 giugno, molto, molto interessante sul piano sociale e civile.

Sabato 22 marzo, alle ore 17.00, a Legino, presso il Circolo “Milleluci” (gentilmente concesso), si ritroveranno, coordinati da Alessandro Gentiluomo: Jacopo Siffredi (Rifondazione Comunista – Imperia, già consigliere comunale a Taggia), Matilda Mazza (Giovani Europeisti Verdi – Liguria), Federico Mij (Consigliere comunale Movimento 5 Stelle – Savona), Massimiliano Carpano (Consigliere comunale Azione – Savona), Michele Ciulla (Sinistra universitaria – Genova).

"Vi aspettiamo numerosi per confrontarci e interscambiare opinioni e progetti al fine di dare tutte e tutti un contributo al miglioramento della vita nella nostra città, nella nostra provincia e, in senso più lato, anche magari alla nostra regione. Ogni occasione di interazione è, oggi, veramente molto preziosa" dichiarano dall'organizzazione.