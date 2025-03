Approvato l'odg per salvare il Corso di Laurea in Fisioterapia a Pietra Ligure, Arboscello (Pd): "Ora la Giunta mantenga gli impegni presi"

"Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità l' Ordine del Giorno che avevo preannunciato qualche giorno fa che impegna la Giunta a garantire il mantenimento del Corso di Laurea in Fisioterapia presso il Polo Universitario di Pietra Ligure – Ospedale Santa Corona. Un risultato importante, che riconosce il valore di un’eccellenza formativa e sanitaria fondamentale per la nostra regione”, dichiara il consigliere regionale del Partito Democratico, Roberto Arboscello.

Il Corso di Laurea in Fisioterapia di Pietra Ligure, attivo dal 1979, rappresenta un punto di riferimento per la formazione dei futuri fisioterapisti liguri, grazie alla stretta collaborazione con l’Ospedale Santa Corona, uno dei principali poli riabilitativi nazionali.

“La chiusura di questo corso sarebbe un grave errore – continua Arboscello – perché non porterebbe alcun reale risparmio economico, dato che le strutture sono già messe a disposizione gratuitamente dall’ASL2 e il personale docente è in gran parte composto da professionisti del Servizio Sanitario Nazionale, con costi estremamente contenuti. Al contrario, eliminare questa offerta formativa significherebbe penalizzare il Ponente ligure, creando disagi logistici ed economici per gli studenti e aggravando la carenza di fisioterapisti nel nostro sistema sanitario. Se il corso venisse soppresso, gli studenti sarebbero costretti a trasferirsi a Genova, affrontando spostamenti onerosi e poco sostenibili per molte famiglie. Alla luce del fatto che l’11 marzo 2025 il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità un Ordine del Giorno per il mantenimento del Corso di Laurea in Fisioterapia a La Spezia era doveroso per la Regione impegnarsi a tutelare questa offerta formativa anche nel nostro Ponente. Ora la Giunta deve rispettare gli impegni presi”, conclude Arboscello.