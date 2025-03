Ceriale rinuncia alla Bandiera Blu, Marabello: "Un danno enorme per il turismo locale"

La mancata candidatura del Comune di Ceriale per la Bandiera Blu ha scatenato critiche da parte del Movimento Indipendenza, che attacca duramente l’amministrazione guidata dal sindaco Marinella Fasano.

Fabrizio Marabello, coordinatore del Movimento per Savona e provincia, parla di un'altra "brutta figura" per la città: "Non è bastato eliminare parcheggi senza offrire alternative valide, creando solo disagi. Ora arriva anche la rinuncia alla Bandiera Blu, una scelta che avrà pesanti ripercussioni per gli operatori turistici, i commercianti e gli esercenti pubblici".

Secondo Marabello, la decisione sarebbe legata al problema dello sversamento fognario in mare, che l’amministrazione non avrebbe saputo gestire: "Era un problema da affrontare e risolvere, invece si è preferito tirare i remi in barca. Il risultato? Un danno enorme per il turismo locale".

Il coordinatore del Movimento sottolinea le difficoltà che questa scelta potrebbe creare per gli investimenti già fatti nel settore: "I titolari di residence e strutture turistiche hanno speso soldi per promuovere Ceriale, convinti di poter ottenere la Bandiera Blu. Ora si ritrovano senza un riconoscimento fondamentale per attirare turisti, soprattutto dall’estero".