Albenga, il 25 marzo un incontro dedicato all'universo dei fiori edibili

Martedì 25 marzo, alle ore 15:00, all’Auditorium San Carlo in via Roma si terrà un incontro a ingresso libero e gratuito dedicato all’universo dei fiori edibili. L’evento, della durata di circa 60 minuti, rappresenta un’occasione unica per scoprire come i fiori possano trasformare un piatto tradizionale in una vera e propria esperienza gastronomica.

Tutti i ristoratori, gelaterie, bar e locali in genere della zona avranno un’opportunità unica: quella di imparare come coniugare al meglio i fiori, non solo come elemento decorativo di un piatto, ma come vero e proprio ingrediente in cucina. Per chi non è un professionista del settore, invece, sarà un’occasione per provare qualcosa di unico e magari imparare a inserirlo anche a casa in aperitivi e fantastiche ricette.

I relatori dell’incontro saranno Claudio Porchia, giornalista e direttore del Festival, e Silvia Parodi, rappresentante dell’Azienda Tastee.it. I temi trattati includeranno l’introduzione all’uso dei fiori in cucina, una panoramica sui principali fiori disponibili, un’analisi dei gusti e sapori dei fiori e una degustazione di diverse varietà floreali.

I professionisti del settore che parteciperanno avranno l’opportunità di portare a casa una selezione di fiori edibili e prodotti trasformati, per sperimentare il loro utilizzo in cucina e creare piatti originali e ricchi di gusto.

Questo evento non è solo un momento di scoperta e approfondimento, ma anche una celebrazione della creatività e della natura, che offre spunti innovativi per arricchire il panorama gastronomico.

Stay tuned: nel weekend del 26 e 27 aprile, nell’ambito di Fior d’Albenga, si terrà anche il “Festival nazionale della cucina con i fiori”, con una serie di presentazioni di libri, conferenze, incontri e show cooking con chef locali e non, tutti dedicati alla cucina con i fiori.