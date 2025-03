"In difesa delle Donne", il 22 marzo la conversazione organizzata dal Soroptimist International club di Savona

Nell'ambito delle iniziative organizzate con il patrocinio del Comune di Savona per celebrare la giornata internazionale dell'otto marzo e dedicata a "La Resilienza delle Donne", il Soroptimist International club di Savona propone alle ore 16.00 del 22 marzo, presso la Sala Rossa del palazzo comunale, una conversazione dal titolo "In difesa delle Donne".

Relatrice è la dottoressa Gaia Leuzzi, docente di scienze motorie, dottoranda di neuroscienze cliniche e sperimentali, cintura nera di karate e jujitsu e insegnante del Metodo Globale Autodifesa, la quale intratterrà su alcune piccole accortezze che, in caso di aggressione, possono essere sfruttate dalla vittima per portarsi in una situazione meno svantaggiosa.

"Comprenderemo così come cercare di prevenire ed anche che cosa fare durante l'aggressione per tutelarsi in modo corretto, attraverso semplici azioni che possono però avere un grande impatto. Verranno spiegati gli accorgimenti da adottare per cercare di evitare le situazioni di pericolo, siamo esse costituite da un'aggressione occasionale ad opera di sconosciuti che da una violenza sistematica in ambito familiare e/o lavorativo" spiegano da Soroptimist International Club di Savona.