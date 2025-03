Albenga, in scena al Teatro Albenga “Ti amo o qualcosa del genere” con Diego Ruiz

Al Teatro Ambra Albenga, domenica 23 marzo alle ore 18, è il momento di “Ti amo o qualcosa del genere”, ottavo appuntamento di “AlbengAteatro2025”.

“Milena, Tiziana e Diego sono tre grandi ritorni all’Ambra a cui si aggiunge Samuel Peron. Una commedia scritta interpretata e diretta dall’inossidabile amico Diego Ruiz che, affiancato da un cast di tale portata, porterà nel nostro teatro una ventata di buonumore, allegria e spensieratezza che, associati alla bravura degli interpreti, saranno garanzia di qualità”, afferma il direttore artistico della Teatro Ingaunia Mario Mesiano.

“Vi ricordo ancora l’appuntamento fuori cartellone di domenica 13 aprile 2025, alle ore 18 (una domenica pomeriggio) con Massimo Schiavon in ‘Un Concerto per l’Ambra - Genova, Jannacci... e altre storie’, insieme ai Maestri Matteo Ferrando, Alberto Garassino, Christophe Laurenti e Fabio Tessiore. Anche per questo evento è possibile prenotare un posto, con un’offerta minima, alla Libreria Quarta di Copertina in via Enrico D’Aste ad Albenga. Un'altra iniziativa atta a sostenere il teatro della nostra città”, conclude Mesiano.

La rassegna ha il contributo del Comune di Albenga, Assessorato alla Cultura.

“Ti amo o qualcosa del genere” di Diego Ruiz

con Tiziana Foschi, Milena Miconi, Samuel Peron, Diego Ruiz. Regia Diego Ruiz. Scenografia Mauro Paradiso, aiuto regia Manuela Perfetti, direttore di scena Ludovico Nardocci audio e luci Calogero Puleo

Uno spettacolo divertentissimo e sorprendente, che ha debuttato la prima volta nel 2007 con enorme successo, conquistando migliaia di spettatori. Un’altra divertente commedia di Diego Ruiz con le sue appassionanti e ironiche ricerche sulla qualità dei rapporti di coppia, visti però, questa volta, attraverso la lente spietata dell’amicizia. Sì, perché un amico alcune volte, più o meno involontariamente, può mettere i bastoni tra le ruote alla storia d’amore dell’altro. Se poi il tuo migliore amico, in realtà è un’amica, il pericolo è dietro l’angolo. Esiste l’amicizia tra uomo e donna? Oppure c’è un’attrazione latente? I quattro protagonisti daranno vita a una girandola di equivoci e di fraintendimenti impossibili, creando un groviglio inestricabile di bugie e mezze verità. Tra mille risate, situazioni imbarazzanti e gags esilaranti, tutti i nodi verranno al pettine e sarà l’amore a trionfare su tutto… o forse no?

Prevendite presso Libreria “Quarta di copertina” via Enrico D’Aste 4 Albenga tel. 0182555999 o su www.ticket.it

Di seguito l’evento di chiusura del cartellone della rassegna che da ben diciassette edizioni porta ad Albenga il teatro di qualità, a cui si aggiunge il concerto di domenica 13 aprile alle ore 18, pro Ambra, di Massimo Schiavon:

Sabato 29 marzo alle 21

“Que sera” di Roberta Skerl

con Paolo Triestino, Edy Angelillo, Emanuele Barresi. Regia Paolo Triestino

Domenica 13 aprile ore 18 (spettacolo fuori abbonamento e fuori rassegna a scopo benefico pro teatro Ambra)

Massimo Schiavon in concerto per l’Ambra

Genova, Jannacci... e altre storie

Sul palco i Maestri Matteo Ferrando, Alberto Garassino, Christophe Laurenti e Fabio Tessiore