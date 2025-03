Gli occhiali usati non si buttano via: la raccolta del Lions Club

Andrea Nari, presidente del Lions Club Vado Ligure – Quiliano “Vada Sabatia”, ha consegnato a Umberto Arrisio (a sinistra), presidente del Lions Club Satellite LERC (Lions Eyeglasses Recycling Center Italy), più di duecento paia di occhiali usati, provenienti dai vari punti di raccolta di Vado Ligure, Valleggia e Savona. Questi diventano più di quattrocento, considerando quelli già consegnati a dicembre.

Gli occhiali raccolti, grazie alla generosità di chi, anziché buttarli via, li deposita nei contenitori predisposti, vengono ripuliti e risistemati da un gruppo di volontari esperti nel Centro di Chivasso (TO). Dal 2003 ad oggi – da quando, cioè, è nato questo service – sono stati distribuiti milioni di paia di occhiali a tutti coloro che non hanno i mezzi economici per acquistarli, pur avendone bisogno.

Oggi è a disposizione di ogni Lions Club il service “Progetto Italia”, nato per fornire occhiali gratuitamente, e nelle tipologie richieste, a istituzioni, enti, strutture, associazioni, nonché a famiglie bisognose che i Club individuano sul loro territorio, anche grazie ai servizi sociali, e a tutti coloro che ne fanno richiesta e si trovano in una situazione di disagio economico.

Attualmente, oltre il 41 % della popolazione (pari a 24.500.000 persone) fa uso di lenti, di cui il 7,5 % vive in assoluta povertà (dati ISTAT). Il service va proprio incontro a tutte queste persone in difficoltà, cercando di migliorare la qualità della loro vita.

PUNTI DI RACCOLTA