Alassio, Settimana Internazionale Vela d’Altura: successo per Sarchiapone Fuoriserie e Shardana

Successo finale per le imbarcazioni che già comandavano la classifica alla vigilia dell’ultimo giorno di regate alla Settimana Internazionale d’Altura di Alassio, sia in ORC sia in Libera, cioè Sarchiapone Fuoriserie (di Gianluigi Dubbini) e Shardana (di Fabio Samaia). Nei vari raggruppamenti, vittoria nel Gruppo A per la tedesca Neomind (di Sacha Schroder), nel Gruppo B per Capitani Coraggiosi (di Federico Felcini) e nel Gruppo C per Sarchiapone Fuoriserie (Dubbini). In classe Libera si è imposta Shardana (Samaia) nel Gruppo A e B, mentre in C ha avuto la meglio Twin Soul (di Giulio Bellotti).

Tre le prove portate a termine dalla flotta di oltre venti imbarcazioni, che hanno dato vita a spettacolari sfide seguite da terra da un folto pubblico di appassionati. Grande soddisfazione per gli organizzatori: “Siamo contenti di avere aperto la stagione della vela d’Altura con un evento così importante – commenta il presidente del CNAM, Carlo Canepa –. Inoltre, quest'anno ricorre per il nostro storico circolo un importante anniversario. Stiamo infatti per celebrare i 100 anni del sodalizio: il CNAM è un circolo velico che ha contribuito alla storia di questo sport. Fondato nel 1925, nel corso degli anni è diventato uno dei più apprezzati a livello nazionale. Ha fatto crescere e sostenuto decine di olimpionici ed ospitato, nel corso della sua lunga storia, decine di campionati mondiali, europei e nazionali. Da alcuni anni, oltre alla Settimana Velica Internazionale d'Altura e al Meeting della Gioventù, ospita anche le flotte di altre importanti challenge e campionati”.

Anche quest’anno la preziosa collaborazione con la Marina di Alassio Srl e l'Assessorato allo Sport del Comune di Alassio ha consentito al CNAM di organizzare al meglio un evento di rilievo internazionale. Questi gli Ufficiali di Regata della manifestazione: il Comitato delle Proteste era composto dal presidente Fernando Del Parigi e dal primo membro Silvia Amoretti; il Comitato di Regata era composto dal presidente Stefano Carattino, dal primo membro Ernesto Bernardotti, con Fabio Sassi, Andrea Obinu ed Andrea Gavaldo.

Molta la soddisfazione e tanto orgoglio anche in Comune: “È stata una bella soddisfazione – conclude Roberta Zucchinetti, ex campionessa della vela ed oggi assessore allo Sport del Comune di Alassio – vedere la flotta della Settimana impegnata al largo di Alassio. La Settimana d’Altura è un appuntamento di rilievo: fra le barche iscritte c’erano dei veri gioielli del mare. L’evento organizzato dal CNAM rappresenta un chiaro segnale dell’ottimo operato del Circolo, che nel tempo resta fedele alla sua straordinaria tradizione. Il CNAM è infatti noto non solo per il numero di grandi campioni che ha dato alla vela, ma anche per aver sempre organizzato eventi di straordinario valore sportivo nazionale e internazionale. CNAM, Marina di Alassio e Comune insieme portano avanti un’eredità storica e sportiva unica, che rappresenta un fiore all’occhiello della città”.

Presente oggi pomeriggio alla premiazione anche il consigliere regionale e comunale Rocco Invernizzi.