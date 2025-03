"Presidio e letture per la Palestina", Sinistra Ingauna: "Albenga ha lanciato un chiaro messaggio di pace e disarmo"

"Albenga ha lanciato un chiaro messaggio di pace e disarmo, opponendosi a ogni guerra e aprendo le braccia con lo sguardo rivolto a levante e ponente". Lo afferma Sinistra Ingauna in merito all'evento che si è tenuto ieri in Piazza del Popolo.

"Gli organizzatori chiedono al comune di Albenga di farsi promotore, approvando il riconoscimento dello stato di Palestina e lanciando 'reti' e 'ponti' a movimenti come 'Savona per il disarmo'. L'obiettivo è creare un tavolo comune di lavoro che mantenga vivo il dibattito sulla pace e possa creare una rete di supporto e solidarietà verso i conflitti bellici che affliggono il mondo".

Sul palco, si sono susseguite le letture e gli interventi di Alfonso Di Lieto ed Erica Crespiani (Sinistra Ingauna), il Consigliere Regionale Jan Casella (Alleanza Verdi-Sinistra), la Prof. Silvana Ansaldo (impegnata da anni nel teatro), Marina Balduzzi (ANPI Alassio), Hajar Vito (Associazione donne e mamme musulma), Roberto Melone (CCCP Ceriale) il medico palestinese Khalid Rawash (ARCI Imperia).

"Gli interventi e le letture, interrotti da momenti di commozione e applausi, hanno avvicinato le persone in un momento storico dove stiamo entrando in un'economia di guerra, le priorità devono essere una sanità pubblica e garantita per tutti ed un'istruzione di qualità", concludono da Sinistra Ingauna.