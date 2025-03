Stop del Mit al decreto autovelox: necessari ulteriori approfondimenti

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha sospeso l’iter del decreto sugli autovelox, che era in fase di trasmissione a Bruxelles.

La decisione è stata presa su indicazione del vicepremier e ministro Matteo Salvini, il quale ha ritenuto necessari ulteriori approfondimenti sul provvedimento.

Il decreto, nelle sue disposizioni transitorie, prevede che tutti gli autovelox approvati dal 13 giugno 2017 in poi fossero automaticamente omologati, mettendo così fine ai numerosi ricorsi contro le multe.

La norma, che sarebbe dovuta entrare in vigore dalla prossima estate, resta quindi in sospeso in attesa di nuove valutazioni.