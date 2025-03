Savona, una commissione congiunta sul nuovo sistema di raccolta porta a porta

“Ho assistito a due incontri – dichiara Fabio Orsi di PensieroLibero.zero - redo ci sia molta confusione, soprattutto non sono chiari anzi sembrano del tutto arbitrari i criteri seguiti per perimetrale la zona “fortunata” del centro che avrà i cassonetti 'intelligenti'. Passa un messaggio di privilegio per alcuni e non per altri. Anche la totale responsabilizzazione dei condomini senza aver concordato con gli amministratori il modo di procedere non va bene. Idem per tema eventuali sanzioni che non si comprende a carico di chi saranno nella gestione condominiale. Anche sugli orari mi pare ci sia un po’ troppa approssimazione e confusione. Credo ci saranno molti problemi aldilà della collaborazione dei cittadini che ci sarà nella misura in cui ci saranno regole giuste e semplici da applicare. Avremo tante domande da fare”.