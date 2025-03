Pietra Ligure, auto finisce contro il cordolo di un'aiuola in via Borro: danni ma nessun ferito

Singolare incidente nel pomeriggio di oggi in via Borro a Pietra Ligure, dove un’auto, per cause ancora da accertare, ha colpito e danneggiato il cordolo di un’aiuola a bordo strada nei pressi di piazzale Geddo.

Fortunatamente, l’impatto non ha causato feriti e non si è reso necessario l’intervento dei sanitari.