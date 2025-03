Albenga, sentieri sempre più fruibili grazie alla collaborazione con il CAI

Il comune di Albenga ha confermato anche quest’anno il rinnovo della convenzione con il CAI per la manutenzione della rete sentieristica del territorio. Uno degli obiettivi che persegue il comune di Albenga è infatti quello di preservare e valorizzare l’entroterra, promuovendo il turismo outdoor e rendendo il territorio sempre più accessibile e attrattivo.

"In occasione del rinnovo della convenzione con il CAI, desideriamo esprimere il nostro ringraziamento per la professionalità e l’impegno che i volontari dedicano costantemente alla cura della rete escursionistica del territorio. Il turismo outdoor è in continua crescita e rappresenta una grande opportunità per Albenga" – commenta il Presidente del Consiglio Comunale, con delega al Comitato Provinciale e Locale del Turismo, Alberto Passino – "La nostra città, oltre alla bellezza della costa, offre un entroterra stupendo, tutto da scoprire. Come Amministrazione, stiamo investendo per ampliare l’offerta in questo settore: un esempio è la recente apertura della Casa dell’Outdoor a Campochiesa, in occasione della gara internazionale XCO, in collaborazione con Ucla. La collaborazione con il CAI è fondamentale per rendere il nostro territorio competitivo e, al contempo, accessibile, favorendo la fruizione in sicurezza dei percorsi escursionistici e rafforzando l’attrattiva turistica della zona".

L’impegno dell’amministrazione comunale, unito alla dedizione del CAI, conferma l’obiettivo di valorizzare il territorio ingauno, unendo tradizione, natura e innovazione per offrire un’esperienza unica a cittadini e visitatori.