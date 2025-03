“Non solo cura, ma anche empatia”. Il ringraziamento della signora Maria a ortopedia e pronto soccorso del Santa Corona

Gentilmente riceviamo e pubblichiamo.

"Sono la Sig.ra De Giovanni Maria e sono nata a Loano nell’ormai lontano 13 giugno 1928.

Nella mia lunga vita ho avuto modo di apprezzare il nostro ospedale Santa Corona come eccellenza della comunità.

Un apprezzamento che posso ulteriormente confermare giunta alla mia veneranda età di 96 anni.

Infatti, voglio esprimere i miei più sentiti ringraziamenti al dott. Marcello Federici ed alla sua equipe del reparto di ortopedia che, in occasione del mio ricovero, dell’operazione e della successiva degenza a seguito della frattura del femore, hanno dimostrato non solo una grande professionalità ma anche una notevole umanità ed empatia.

Doti riscontrate non solo nel reparto di ortopedia ma anche nel pronto soccorso e, addirittura, dopo le dimissioni una volta ritornata a casa.

Tengo particolarmente a questa lettera perché, in un momento storico in cui spesso si sceglie la facile via della critica, è giusto fare sentire la voce anche di chi, come la sottoscritta, non può che elogiare la sanità pubblica".