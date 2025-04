"Basta pale eoliche": passeggiata di protesta a Mallare il 6 aprile

Dopo la manifestazione di Altare del 9 marzo, continua l'azione di protesta contro i progetti di parchi eolici. Il prossimo appuntamento è fissato per domenica 6 aprile a Mallare, con ritrovo alle ore 10 in Piazza del Carretto. Il dissenso riguarda la costruzione di una stazione elettrica in località Acque, destinata a connettere gli impianti di "Bric Surite", "Piccapietre" e "Quiliano".

Parteciperà il Comitato Bric Surite, che da tempo esprime preoccupazioni sui potenziali impatti ambientali e sociali derivanti dalla realizzazione di queste strutture. La passeggiata proseguirà autonomamente verso la Colla di San Giacomo, concludendosi intorno alle ore 12 in località Acque.

L'iniziativa ha l'obiettivo di sensibilizzare la comunità sui rischi legati a questi progetti.