Savona, lavori di messa in sicurezza di via Bresciana, una variante fa allungare in tempi di conclusione lavori

I lavori di messa in sicurezza di via Bresciana si allungano a causa di una variante necessaria per affrontare imprevisti emersi durante il cantiere. Nel corso dell’intervento, infatti, è stata riscontrata la presenza di uno strato in calcestruzzo a circa 25 centimetri di profondità sotto il piano del marciapiede, proprio nel punto in cui era prevista l’infissione dei montanti della barriera protettiva.

L’intervento di messa in sicurezza di via Bresciana è stato richiesto da tempo dai residenti e finanziato dal Comune di Savona con un impegno economico di circa 49mila euro. Il tratto interessato dai lavori è quello che dall’estremità a valle della zona residenziale PEEP 167 di Legino conduce a via Fratelli Grondona. In questa zona, infatti, la strada costeggia una scarpata con una notevole pendenza, in fondo alla quale si trovano altri edifici, creando una situazione di pericolo sia per le auto che per i pedoni.