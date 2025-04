Finale, focus sui parchi giochi: via a un piano di riqualificazione e adeguamento

Saranno mirati alla riqualificazione, alla messa in sicurezza e, in particolare, all'inclusività i lavori previsti dall'Amministrazione Comunale di Finale Ligure che avranno prossimamente inizio sui parchi giochi di diversi rioni cittadini.

A presentare gli interventi è l'assessore ai Lavori Pubblici, Paolo Folco: «Si è anzitutto cominciato da una ricognizione generale con la sostituzione di giochini ormai vetusti, ammalorati o non più completamente sicuri come nel “parco Puccini” tra via Rossini e via Paradiso a Finalpia, in piazza della Resistenza a Calvisio ed è inoltre in fase di valutazione la situazione all'interno del parco delle scuole».

Per quanto invece riguarda il parco di via Santuario, rimosso in quanto pericoloso: «Sarà effettuato un ripristino dell'area con una nuova idonea pavimentazione anti trauma e giochi in 2D - continua Folco - successivamente, analizzando quello che sarà l'avanzo di bilancio, affideremo l'incarico per ripensare questo parco che dovrà tenere conto della coesistenza delle alberature e dei giochini per garantire maggior sicurezza agli utenti e decoro alla frazione».

Già avviati sono invece i lavori per il completamento del “parco Vela” in via Nievo: «L'intervento sul parco era già cominciato e portato in parte a termine negli scorsi anni; in questa nuova fase di cantiere ci concentreremo su un'altra metà dell'area che sarà interamente realizzata con l'inserimento di giochi totalmente inclusivi» conclude l'assessore.