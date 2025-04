Meteo, weekend delle Palme grigio e con qualche pioggia

Come quasi fosse una tradizione, i giorni attorno alla Pasqua saranno condizionati dal maltempo, a cominciare da domenica, causa flusso sudoccidentale umido a tutte le quote. Per la prima parte della settimana prossima attese varie perturbazioni. Quanto incideranno lo si capirà ad inizio evento.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione

Oggi venerdì 11 aprile

Bel tempo e sole per tutta la giornata su Piemonte, Val d'Aosta e Liguria orientale. Nubi basse su buona parte della Liguria occidentale in estensione a quella centrale nel corso del giorno con possibili deboli pioviggini. Temperature massime da tarda primavera, con valori attorno 22/24 °C su pianure piemontesi, molto più contenute in Liguria a causa della copertura nuvolosa e del mare ancora fresco.

Venti assenti ovunque, tranne su basso Piemonte orientale e Liguria centrale interna dove si svilupperà la brezza meridionale con venti moderati o localmente forti.

Sabato 12 aprile

Molto nuvoloso o coperto, con deboli piogge sui settori alpini nordoccidentali al pomeriggio. Temperature minime in aumento fino 10/12 °C, massime in calo causa copertura nuvolosa su Piemonte e in generale comprese tra 15 e 17 °C. Venti assenti o deboli variabili, con tendenza ad aumentare su coste liguri a e disporsi da est o sudest sul levante.

Domenica 13 aprile, delle Palme

Cielo coperto ovunque, prime piogge piuttosto continue su Liguria e basso Piemonte dal mattino, mentre nelle are centro-settentrionali ci saranno ancora deboli piogge saltuarie e nevicate a quote piuttosto alte, dai 1500 m in su. Temperature in calo ancora nelle massime che non andranno oltre i 12/14 °C, mentre le minime saranno per lo più stazionarie, generando così una giornata con poca escursione termica. Venti moderati orientali su coste della Liguria, deboli variabili su restanti regioni.

Tendenza inizio settimana prossima

Una serie di perturbazioni manterranno cielo coperto e piogge sparse e quasi mai continue sui settori centro-settentrionali, mentre in Liguria pioverà in modo più costante, con possibili disagi sul levante. Neve a quote oltre i 1700/1800m su Alpi nordoccidentali.

