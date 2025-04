Loano, l'informazione sulla Banca degli Occhi “Melvin Jones” arriva nelle scuole col Lions Club Doria

Continua l'informazione sulla donazione delle cornee e della Banca degli Occhi “Melvin Jones” da parte del Lions Club Loano Doria.

Stamattina, presso l'Istituto Falcone di Loano, se n'è parlato con la socia Nicoletta Nati, presidente della Banca degli Occhi, col dottor Bruno Franco, direttore del Centro Trasfusionale Asl2, e Sara Tessarin, presidente della sezione Avis di Loano.

L'evento, dedicato alle classi quinte, ha visto presenti circa 130 studenti ed è stato organizzato da Massimo Telese, socio Lions Loano e Consigliere dell'associazione Amici Banca degli Occhi Lions.

La Fondazione Banca degli Occhi Lions “Melvin Jones” è un'organizzazione ente del Terzo Settore di utilità sociale impegnata al ripristino e preservazione della vista, che non riceve sovvenzioni da istituzioni ed è un ponte tra donazione e trapianto; è nata nel 1997 ed è l'unica struttura della Regione Liguria che si occupa della raccolta, selezione, conservazione e distribuzione di cornee idonee al trapianto ed il laboratorio è la sede dove avvengono le attività di “Eye Banking”.

Le cornee sono all'interno di una lista nazionale e vengono “distribuite” secondo la richiesta dei chirurghi oftalmologi per i pazienti in attesa di trapianto. E' iscritta nell'elenco delle Banche dei Tessuti (CNT) ed è la prima Banca degli Occhi Lions in Europa e l'unica banca degli occhi Lions in Italia.

La donazione delle cornee permette di curare un gran numero di persone con gravi problemi alla vista, migliorando la qualità di vita. Tutte le persone dai tre agli ottantacinque anni sono potenziali donatori di cornee, anche in presenza di problemi visivi come miopia o cataratta e non esistono incompatibilità immunologiche tra tra donatore e ricevente, essendo la cornea un tessuto privo di vasi sanguigni.

Grande soddisfazione da parte di tutto il Lions Club loanese per la mattinata appena trascorsa, per l'impegno dedicato ad un importantissimo progetto, con un ringraziamento agli insegnanti dell'istituto per la collaborazione. Dato il successo, si replicherà nella mattinata del 30 aprile prossimo.